Tanta astronomia, letteratura e musica alla Biblio di Saint-Vincent

Dalla scienza alla letteratura, dalla pittura alla musica: sono tanti e si rivolgono a un pubblico quanto mai eterogeno, gli appuntamenti estivi della Riviera delle Alpi.

La biblioteca comunale di Saint-Vincent infatti non va in vacanza e programma numerosi eventi dal luglio ad agosto.

Si inizia giovedì 4 luglio, alle 21, presso il Centro congressi comunale, con “A spasso sulla Luna. Panorami lunari dalla Terra e dallo spazio”, una serata in compagnia dell’astrofisico Paolo Calcidese, autore del volume “Moon. La Grande Avventura”, Espress Edizioni, in uscita nei prossimi giorni, e ricercatore all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta. L’evento è proposto in occasione dell’iniziativa Dalla terra alla Luna: un viaggio nello spazio e nel tempo all’Area megalitica di Aosta (1-30 luglio 2019), che celebra il doppio 50° anniversario dello sbarco sulla Luna con la missione Apollo 11 e della scoperta del sito archeologico.

Giovedì 11 luglio, alle 18,30, si terrà il primo appuntamento della rassegna Saint-Vincent Livres, che vedrà quattro scrittori ospiti del giornalista Denis Falconieri nella suggestiva cornice della terrazza giardino di Villa Quadro. Nel primo incontro, Franco Faggiani parlerà del suo ultimo romanzo “Il guardiano della collina dei ciliegi”. Seguiranno, con inizio sempre alle 18:30, il 18 luglio, Monica Nanetti con la guida “Via Francigena for Dummies” e, il 25 luglio, Francesca Diotallevi e il suo romanzo “Dai tuoi occhi solamente”.

Infine, l'1 agosto, Alessandro Sbrogiò chiuderà la rassegna con il suo ultimo noir “Orchestra Tipica Madero”. In caso di pioggia, gli incontri di Saint-Vincent Livres, che è realizzata in collaborazione con lo scrittore e blogger Franz Rossi, si terranno presso la biblioteca.

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto farà da cornice, venerdì 19 luglio, alle 21, a un evento divulgativo sulla prima storica immagine di un buco nero, diffusa lo scorso 10 aprile dal consorzio di ricerca internazionale Event Horizon Telescope. Kazi Rygl, olandese, e Elisabetta Liuzzo, italiana nata e residente ad Aosta, entrambe ricercatrici dell'Istituto nazionale di astrofisica - Inaf a Bologna e protagoniste del grande risultato insieme a più di 200 colleghi sparsi in tutto il mondo, dialogheranno con Paolo Calcidese, ricercatore all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Presenterà la serata Andrea Bernagozzi, anch’egli ricercatore presso l’Osservatorio valdostano.

Come di consueto, non mancheranno i mercatini del libro usato, il cui intero ricavato da oltre tre anni contribuisce a finanziare l’acquisto di libri nuovi e le attività culturali, divulgative e didattiche della biblioteca, incluso il laboratorio di robotica educativa. Centinaia di libri saranno messi in vendita in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dalle ore 9 alle 19 del 27 luglio e del 17 agosto.