Saint-Vincent: verso valorizzazione sito archeologico chiesa parrocchiale

Per una migliore gestione delle attività di valorizzazione del sito archeologico sottostante la chiesa, la Giunta regionale ha approvato il rinnovo della Convenzione tra l’assessorato del Turismo e Beni culturali, la parrocchia e il Comune di Saint-Vincent.

"La volontà, condivisa, è quella di garantire la fruizione da parte della collettività del sito archeologico, favorendo così la partecipazione da parte della comunità al processo di tutela e valorizzazione del nostro vasto e importante patrimonio culturale", ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo, Laurent Viérin.

Il complesso archeologico della Chiesa parrocchiale, messo in luce in seguito a scavi condotti tra il 1969 e il 2003, è testimonianza di una stratificazione archeologica e architettonica che dalla fine dell’età del Bronzo prosegue in continuità fino all’epoca medioevale e che, in virtù di tale considerazione, è tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La Convenzione ha la durata di sei anni e sarà rinnovata tacitamente di sei anni in sei anni, fatta salva la diversa volontà di almeno una delle parti.