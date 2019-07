Urgono portarifiuti nel piazzale di Arena Croix Noire

Ogni mattina lo spettacolo, desolante, è sempre lo stesso. E in particolare al sabato e alla domenica il piazzale antistante l'Arena Croix Noire a Saint-Christophe, al confine con il territorio di Aosta, sembra più una discarica abusiva che un'area parcheggio alle porte del capoluogo.

La spazzatura composta da sacchetti e contenitori alimentari, bicchieri di plastica, avanzi di cibo è 'targata' soprattutto Mc Donald's ma gestori e dipendenti del fast food distante qualche centinaio di metri dall'Arena non hanno alcuna colpa: nel piazzale mancano cestini dei rifiuti e la sera, i tanti giovani e giovanissimi che vi si recano per consumare il cibo d'asporto (perolopiù panini, patatine fritte e insalate) terminato di mangiare non si preoccupano granché di riportare con sé l'immondizia prodotta, prefendo lasciarla lì, a terra. Comportamento censurabile, certamente, ma al quale si potrebbe rimedio, almeno in parte, collocando nel piazzale della Croix Noire qualche cestino per i rifiuti o meglio ancora degli appositi cassonetti.

I gestori del locale all'interno dell'Arena hanno segnalato più volte il problema all'Amministrazione comunale di Saint-Christophe, che però sino ad oggi ha fatto orecchio da mercante.