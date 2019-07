Aosta: Arpa rileverà decibel nelle notti aostane

Sulla spinta di Rete Civica il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz ha reso noto di aver incontrato l'ARPA “per concordare delle misurazioni sonore durante l'estate al fine di verificare eventuali superamenti e di aver sensibilizzato anche la Polizia locale per fare alcuni controlli notturni”. Sono state inoltre interessate le associazioni di categoria del commercio e con loro ha organizzato un incontro per i primi di luglio insieme ai cittadini che hanno presentato le petizioni.

Gianpaolo Fedi (Rete Civica) riassume così gli esiti delle iniziative discusse in consiglio Valle tese a garantire maggiore tranquillità e sicurezza dei cittadini.

“Prendiamo atto della volontà - ha aggiunto Fedi - di far incontrare le due esigenze per trovare un compromesso equo tra le parti. Ovviamente non prescindendo da ciò che dice la legge”. Infatti il Consigliere ha apprezzato la risposta e l’ approccio al problema, non necessariamente sanzionatorio.

Fedi sottolinea ancora che “il problema non sono la musica e l'orario, quest’ultimo comunque stabilito dal regolamento comunale, ma il volume; ovviamente non tutti gli esercenti sono fuori legge ma tra essi alcuni diffondono la musica consapevoli di infrangerla”.

Per questo ha suggerito di fare i controlli negli orari e nei giorni di maggior frequentazione serale, in quanto è in questi che di solito si ravvisano i disturbi maggiori. Ha poi anticipato che a settembre presenterà “un’ interrogazione scritta per chiedere quando, dove e a che ora sono stati effettuati i controlli estivi e con quali risultati”, chiarendo che Rete Civica “è a favore di una città vivace, ma questo non va fatto sulla pelle di chi in città ci vive”.

Infatti, se non può riposare, finisce che si vende casa e trasferisce, “e il valore degli immobili - ha osservato Fedi - scende e ci si ritrova con una città in cui non abita più nessuno, o addirittura si torna ai centri storici degradati di cui conserviamo memoria non troppo lontana nel tempo”.

Per questo il consigliere commenta: “ Se devo scegliere tra il profitto di un esercente che viola le leggi e la salute dei cittadini, io mi schiero senza alcun dubbio con i secondi”.