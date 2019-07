Aosta: Ancora i Lus a salvare dal degrado il verde cittadino

La fattiva collaborazione avviata questa primavera del servizio Aree verdi e il servizio di Protezione civile del Comune di Aosta sta portando i primi positivi risultati.

Attraverso l'ormai indispensabile utilizzo delle squadre dei Lavoratori di utilità sociale-Lus è stato ripulito a tempo record il Parco di Entrebin in occasione del Raduno degli Alpini di domenica 30 giugno

"Un doveroso ringraziamento alla dottoressa Borin, a Didier Degioz, Elena Luboz, Valérie Obino e Davide Garin - commenta il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz - e alle due squadre di Lus che hanno tagliato l’erba nell’intera area di circa tre ettari e mezzo, ripulito l’area dai rifiuti, abbattuti gli alberi concordati durante il sopralluogo perché a potenziale rischio di caduta, secchi, instabili, parzialmente dissecati o con apparato radicale non più idoneo rispetto alle dimensioni".

L'attività dei Lus prosegue in questi giorni in altre zone 'verdi' della città.