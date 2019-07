IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 30 GIUGNO 2019 APRÈS-MIDI @ SINDACASINO @

Dura presa di posizione dei sindacati che chiedono al Consiglio di approvare la conversione del debito di 48 milioni che vanta nei confronti del casino in partecipazione al capitale.

Per rafforzare la richiesta i sindacati ricordano: testuale “nel giro di pochi anni il costo del personale è stato drasticamente abbattuto, passando da circa 60 milioni a poco meno di 30, con forte riduzione del personale e delle retribuzioni. Inoltre nel 2019 gli introiti sono in rilevante crescita rispetto all'anno precedente, fattore che, associato alla forte riduzione dei costi, permette all'azienda di guardare al futuro con maggiore fiducia”.

Se uno più uno fa due, meno dipendenti più introiti. Dov’erano i sindacati quando il casino rotolava nell’abisso della crisi? (anvi)

