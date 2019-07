Valpelline: I fatti di un tempo rivisitati oggi

Cosa succedeva nella Valpelline, ma anche in Valle d’Aosta e nel resto del mondo, nel 1939? Come si presentava l’area dell’Arco d’Augusto una volta? Quando è arrivato il treno in Valle? Com’era Piazza Chanoux una volta?

Sono queste le quattro domande alle quali tenteranno di fornire risposta gli Amici dell’Abbé Henry con il mini-ciclo che hanno promosso a partire da martedì prossimo, 2 luglio, nella Sala Polivalente dell’ex-centralina di Valpelline.

“E’ una formula che si ripete da qualche anno con buon successo di pubblico – dice Edi Busana, Presidente dell’Associazione – che vuole fornire uno spunto di riflessione, ogni volta, su di un tema specifico coinvolgendo turisti e residenti”.

Quest’anno la formula introduce una piccola novità. A coinvolgere il pubblico presente saranno due voci narranti che tratteranno il tema come se fosse un … dialogo.

A supporto di questi interventi, come sempre, saranno molte le immagini d’epoca che verranno proiettate. Il tutto dovrebbe servire a stimolare la curiosità dei presenti coinvolgendoli poi per la seconda fase delle serate che dovrebbe diventare uno scambio reciproco di informazioni e curiosità.

“Perché partire con il 1939? Semplicemente perché era una data relativamente significativa per il paese in quanto portatrice di alcuni eventi curiosi. E, in ogni caso – conclude Busana – trattiamo di un periodo che risale ad 80 anni fa esatti. Magari qualche ricordo potrebbe scaturire. A partire dai coscritti di Valpelline del 1939”.

Il mini-ciclo si apre, dunque, martedì 2 luglio, ore 20,45 nella sala polivalente. Ingresso libero. Gli altri appuntamenti sono programmati (sempre di martedì), il 16 luglio (L’arco d’Augusto come e perché), il 23 luglio (Aosta: stazione di Aosta) e il 6 agosto (da Carlo Alberto a Piazza Chanoux).