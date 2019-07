Nel cielo valdostano dell’informazione è ricomparso L’Arcobaleno di Radio Proposta in blu

“L’Arcobaleno” il programma estivo itinerante in diretta di Radio Proposta inBlu, festeggia il suo decimo anno di messa in onda e ritorna da domani con i suoi tanti appuntamenti sul territorio.

Léquipe dell’emittente radiofonica Diocesana uscirà agli studi di via Xavier de Maistre, per spostarsi in varie località valdostane, questa volta con l’ausilio della nuova postazione semovente della regia mobile.

Di seguito gli appuntamenti: con le settimane e le località visitate:

Dal 1º al 5 luglio 2019 ad Aymavilles in Piazza Sévérin Chillod

Dall’8 al 10 luglio in Piazza Fillietroz a Nus

Nei giorni 11 e 12 luglio a Saint-Barthélemy

Dal 15 al 19 luglio ad Aosta Dal 22 al 26 luglio a La Magdeleine nella zona sportiva

Dal 29 luglio al 2 agosto a Courmayeur

Dal 5 al 9 agosto in Località Pâcou di Brissogne

Dal 12 al 16 agosto (15 agosto escluso) al Colle del Gran San Bernardo

Tutte le puntate de “L’Arcobaleno” vanno in onda in diretta, dalle ore 9:05 alle ore 12:00. Alla conduzione si alterneranno Paola Borgnino ed Ettore Danna. Oltre alle interviste con ospiti territoriali sono previste delle rubriche in collaborazione con diversi interlocutori che parleranno fra i vari argomenti, di arte, cinema, libri, sociale, turismo, animali, eventi, nuove tecnologie, sostenibilità ambientale, benessere.

Non mancano poi preziosi consigli culinari e sul bere di qualità consapevole. Tutte le puntate de “L’Arcobaleno” possono essere seguite collegandosi cliccando QUI

Per ascoltare Radio Proposta inBlu basta sintonizzarsi sulle seguenti frequenze:

FM 103.8 (Courmayeur);

FM 93.7 (La Salle);

FM 88.0 (Valgrisenche);

FM 107.6 (Saint-Nicolas, Vallata del Gran San Bernardo, Valtournenche e Ayas e Fontainemore);

FM 102.7 (Cogne); FM 107.8 (Aosta e Bassa Valle d’Aosta);

FM 107.4 (Saint-Vincent); FM 88.5 (Brusson);

FM 90.6 Champorcher;

FM 103.6 (Donnas e Pont-Saint-Martin).