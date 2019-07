G.B. De Gattis Ambasciatore Epale della Valle d’Aosta

Per la prima volta la Valle d’Aosta ha un suo rappresentante nell’ambasciata Epale, è una community multilingue di professionisti dell'apprendimento degli adulti.

Tanto onore e tanto impegno spetta a Giovan Battista De Gattis che è stato scelto al termine della selezione pubblica lanciata lo scorso mese di marzo per individuare gli Ambasciatori EPALE 2019/2020.

Lo scopo di Epale (Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa) è migliorare la qualità e l'offerta di opportunità nel settore dell'apprendimento degli adulti in Europa, creare un settore dell'apprendimento degli adulti solido e paneuropeo, e permettere ai professionisti e ai moltiplicatori dell'istruzione per adulti di aiutare tutti gli adulti.

“EPALE – spiega il neo ambasciatore valdostano - è stata creato pensando agli studenti adulti come beneficiari finali dello sviluppo del settore dell'apprendimento degli adulti, in ambiente sia formale sia non accademico. Il sito si rivolge ai professionisti che offrono e organizzano l'istruzione degli adulti, più che agli studenti stessi”.

Lo sviluppo di EPALE è iniziato nella primavera del 2014, con l'attivazione graduale delle varie funzionalità. Secondo le previsioni, l'intera piattaforma sarà pronta agli inizi del 2015.

L’Unità EPALE Italia promuove periodicamente la selezione di esperti in materia di educazione e formazione degli adulti da incaricare delle attività di valorizzazione e implementazione della piattaforma EPALE, fungendo da moltiplicatori sul territorio e supportando il lavoro dell’Unità nazionale italiana.