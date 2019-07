Falò per i santi Pietro e Paolo si trasforma in incendio sulla collina di Aosta

Hanno perso il controllo del falò acceso per commemorare, come tradizione vuole, i santi Pietro e Paolo e le fiamme si sono trasformate in incendio. E' accaduto verso le 21,30 di ieri sera, sabato 29 giugno a Busseyaz, sulla collina tra Aosta e Saint-Christophe.

Mentre dalle vette del Mont Emilius, Punta Chaligne e Becca di Viou comparivano i primi bagliori della festa, quello organizzato da un gruppo di aostani a Busseyaz è stato per alcuni minuti sicuramente il falò più visibile da Aosta e dalla Plaine.

Poi dalla catasta le fiamme si sono propagate al prato e ad alcuni arbusti ma prima che il fuoco potesse causare seri danni sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con le autobotti e una squadra del Nucleo Antincendi boschivi. In poco più di mezz'ora l'incendio è stato domato e l’area bonificata; nessuno è rimasto intossicato o ferito.