Fonds pret pour le Associations culturelles valdôtaines

Approuvé, par le Gouvernement régional, le Plan, pour l’année 2019, de répartition des subventions aux Associations culturelles valdôtaines et des financements pour l’activité des fanfares de la Région et pour la réalisation des cours d’orientation musicale 2018/2019.

Le montant octroyé pour les subventions aux Associations Culturelles Valdôtaines selon le plan de répartition s’élève à 110 mille 380 euros et les financements pour l’activité des fanfares de la Région et pour la réalisation de cours d’orientation musicale de type choral, instrumental et de fanfare pour l’année 2018/2019 s’élève à 135 mille euros.

"Nous soutenons les Associations culturelles et l'activité des fanfares régionales qui représentent une réalité importante de notre culture et de nos traditions – affirme l’assesseur Laurent Viérin – ces réalités font partie du patrimoine immatériel de notre communauté et doivent être soutenues et valorisées. Les subventions ont pour objectif de renforcer et de préserver l'identité culturelle valdôtaine de nos associations et des réalités musicales avec le but de moniteur vivante de leur activité très importante sur notre territoire".