IL PENTASTELLATO PENSIERO SU ALCUNE SCOTTANTI QUESTIONI DELLA VITA POLITICA VALDOSTANA

1 – Gli elettori esprimo il loro voto per vedere la lista votata al Governo; voi avete scelto l'opposizione: perché?

Non abbiamo scelto noi l’opposizione, ci hanno costretti a questo ruolo perché nessuna forza politica ha accolto i nostri principi di legalità, di riduzione dei costi dei politici, di tutela dell'acqua pubblica e dello sviluppo sostenibile. Un ultimo prerequisito, per rendere libero e sicuro il voto dei valdostani, era quello della preferenza unica, ma in un anno di lotte siamo riusciti ad ottenerla. Tutte le forze politiche se ne sono andate una volta intesi i nostri prerequisiti. Di programma di governo non siamo riusciti a parlare.

2 – Che giudizio date dell’esperienza vissuta nel primo anno di mandato?

Abbiamo fatto opposizione, ma né strumentale, né ostruzionistica. Con le nostre azioni abbiamo ottenuto risultati pur senza governare: preferenza unica e spoglio centralizzato, legge contro l'azzardopatia, una maggior attenzione a tematiche ambientali e sulla legalità, infine le donazioni che abbiamo potuto fare grazie alle nostre restituzioni. Per il resto una tragedia, intere giornate di consiglio passate ad assistere a liti e giochi di potere trascurando i lavori e gli impegni per i cittadini. Pensiamo sia la peggiore legislatura di sempre. Auspichiamo un ritorno alle urne quanto prima.

3 – Quale futuro immaginate per Cva?

Una società solidamente in mano ai valdostani che opera per il loro benessere, sfruttando appieno il controllo delle due risorse "acqua ed energia" vitali per tutti e fondamentali per il mantenimento della nostra autonomia. Il mercato dell’energia, nei prossimi anni, passerà esclusivamente alle fonti rinnovabili e la nostra azienda assumerà un enorme valore. Molte società che lavorano nel settore, come ad esempio IREN, lo hanno capito e hanno già messo gli occhi sulla nostra CVA. Per questo l’unico destino possibile è quello di mantenerla nelle mani dei valdostani, attraverso le norme di attuazione del nostro Statuto. Questa è la soluzione da veri autonomisti.

4 – E per il casino?

Vorremmo evitare il fallimento attraverso un inevitabile ridimensionamento. Secchiate di soldi dei valdostani buttati nel buco nero denominato CAVA, dapprima lavatrice di soldi sporchi e poi bacino di voti, non c’è mai stata la volontà di far crescere questa azienda con investimenti per stare al passo con i tempi. Se possiamo giocare usando uno smartphone comodamente seduti a casa perché mai dovremmo andare a Saint Vincent, percorrere l’autostrada più cara di Italia e alloggiare nell’albergo più costoso della Valle d’Aosta? Nessun soldo pubblico deve essere più sprecato nel Casinò.

5 – Mai come in questi ultimi anni l’instabilità ha caratterizzato la politica valdostana perché?

Forse perché governava sempre e solo uno? I valdostani sono venuti dopo i personalismi e i giochetti. I principi fondativi delle forze politiche, i programmi elettorali, la volontà stessa degli elettori sono stati trattati come carta igienica a vantaggio del successo individuale. Otto forze politiche hanno dato vita al più frazionato Consiglio della Valle d’Aosta della storia, composto per lo più da famosi trasformisti e voltagabbana della politica. In un anno sono riusciti a spaccarsi e ricomporsi tra di loro fino a raggiungere ben 10 gruppi politici, immaginiamo cosa possano pensare i valdostani fuori da palazzo.

6 – Come pensate di consegnare alla Valle d'Aosta la stabilità politica?

Sicuramente un’ulteriore riforma della legge elettorale, che allo stato attuale garantisce segretezza e libertà di voto, potrà garantire una maggiore stabilità e governabilità politica. Quindi ben venga l’idea di Rete Civica di lavorare su questo obiettivo. Però per realizzarlo non siamo disposti a fare patti col diavolo come hanno fatto loro. È necessario cambiare le teste, scegliendo fra quelle che contengono idee.

7 – Favorevoli o contrari all’elezione diretta del Presidente e della Giunta regionale?

Favorevoli. Ma senza le funzioni prefettizie. Poteri separati sono garanzia di buon funzionamento della Res publica e la allontanano dalla dittatura. In più eviteremo una volta per tutte i cosiddetti ribaltoni. Se un Presidente viene sfiduciato decade, non esistono stampelle, si torna al voto.

8 – Quale il vostro progetto per rilanciare gli investimenti e l’economia in Valle?

Valorizzando le nostre specificità: attuazione della Zona franca energetica, approfittando del fatto che solo la nostra Regione ha sia la produzione, che le reti di distribuzione e uno Statuto che lo permette. Con CVA potremmo diventare la prima regione italiana 100% carbon free con fonti rinnovabili prodotte dalla nostra società km zero. Ovviamente occorre anche rilanciare il turismo, come fanno i nostri cugini del Trentino, rendendo la nostra regione appetibile in tutte le stagioni, ad esempio risolvendo una volta per tutte la questione “autostrade più care di Italia”. Riduzione delle tasse alle imprese per fare ripartire tessuto economico. Un miglior utilizzo e programmazione del Fondo Sociale Europe. E ancora valorizzare la produzione alimentare con la promozione e la tutela e non con risorse economiche a fondo perduto.

9 - Siete votati all'opposizione?

Ancora? Abbiamo già risposto alla prima domanda. Non è una scelta, è una conseguenza.

10 – Sempre impossibile una vostra collaborazione con Uv e Lega?

Noi abbiamo cercato di collaborare con entrambi. Fatela a loro questa domanda. Se disposti ad accettare i nostri prerequisiti pronti a sederci al tavolo delle trattative anche oggi. Non ci basta però un “si va bene” generico, occorre che i prerequisiti siano applicati nella loro interezza, altrimenti stacchiamo immediatamente la spina.