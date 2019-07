Aymavilles: Avviati i lavori del Ponte Chevril

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’esecuzione, in somma urgenza, nel dicembre 2018, del rinforzo temporaneo delle strutture, mediante puntellamento, del ponte esistente, in quanto gravemente deteriorato.

I lavori, che riguardano la realizzazione della variante provvisoria alla S.R. n. 47 in corrispondenza del ponte in loc. Chevril, prevedono la realizzazione di un nuovo ponte in carpenteria metallica, a monte di quello esistente, che consentirà il transito lungo la strada regionale fino al rifacimento, previsto nel prossimo quinquennio, del ponte esistente.

“Il Governo regionale – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Borrello – pone particolare attenzione alla la tematica del ripristino e della manutenzione delle opere d’arte presenti lungo i 500 km di strade regionali”.

Borrello anticipa poi che nelle prime settimane del mese di luglio saranno avviati i lavori, relativi alla manutenzione straordinaria del cavalcavia ferroviario sulla strada regionale 27 di La Salle. La conlsuione è prevista entro fine anno.