L'alpinismo romantico ed eroico dei fratelli Ollier raccontato a La Salle da Guido Andruetto

Guide alpine di Courmayeur, inseparabili compagni di cordata ed esperti cercatori di cristalli quando, negli anni Sessanta, negli anfratti 'snevati' del Monte Bianco di cristalli e quarzi se ne trovavano ancora in abbondanza.

Un'avventura romantica di un'epoca che sembra lontanissima, la vita dei fratelli Alessio e Attilio Ollier, passati alla storia dell'alpinismo per il successo della prima invernale sulla Poire, massiccio del Bianco, nel febbraio 1965.

Poi si resero protagonisti di imprese al limite dell'eroico al Polo Sud e in Groenlandia per tornare in Valle a salire - per citare alcune imprese considerate ancora 'problemi alpinistici' negli anni '60 e '70 - la nord dell'Aiguille Blanche e la cresta ovest delle Grandes Jorasses.

La storia e le gesta dei fratelli Ollier sono raccontate dal giornalista di La Repubblica Guido Andruetto nel volume 'Fratelli e compagni di cordata' (edizioni Corbaccio) e, in occasione del Licony Trail, l'autore sarà a Maison Gerbollier di La Salle, giovedì 4 luglio alle ore 21 per presentare il suo libro. L'evento è organizzato dalla Commissione biblioteca di La Salle.