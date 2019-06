Non parte dal 'Corrado Gex' il volo inaugurale Aosta-Olbia ma la società Avda risolve il problema

Non è partito, causa problemi tecnici dell'aereo, il volo stagionale inaugurale Aosta-Olbia che dovevo decollare alle 9,40 di questa mattina dall’aeroporto Corrado Gex.

L'aeromobile Dornier 328 previsto per il viaggio era partito da Monaco alle 8,40 ma giunto ad Aosta sono state evidenziate problematiche strutturali e il velivolo è dovuto rientrare all'aeroporto tedesco.

I 29 i valdostani in partenza verso la Sardegna non sono però rimasti a terra: la società Avda che gestisce l'aeroporto ha organizzato in pochi minuti un servizio di transfer in pullman a Caselle, dove a prelevare i passeggeri giungerà un aereo della compagnia di Monaco Private Wings.