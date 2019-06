Alpinisti a 'numero chiuso', divieti e multe per restituire al Monte Bianco la sua dignità

Parapendii, tute alari, runner che raggiungono la cima per poi mettersi in costume e, seguendo il censurabile esempio di Kilian Jornet Burgada, scattarsi selfie in vetta mezzi nudi. Il Monte Bianco, enciclopedia in pietra e ghiaccio della Storia internazionale dell'Alpinismo, da qualche anno è meta di 'sperimentazioni' e imprese sportive da Guinness dei primati che poco o nulla hanno a che vedere con corda e piccozza.

Giovedì scorso sono stati quasi duecento i parapendisti provenienti da mezzo mondo (molti in pantaloncini corti) che in contemporanea hanno raggiunto i 4.810 metri del Tetto d'Europa: numeri che fanno battere le mani agli operatori turistici ma preoccupano ambientalisti e guide alpine del soccorso e giovedì ci è scappato il morto: il francese Patrick Sarradin, di 55 anni, durante il rientro a valle è precipitato sul versante italiano, nella zona del Brouillard. Se a questi si aggiungono le centinaia di alpinisti più o meno allenati che da giugno ad agosto salgono (o tentano di salire) in vetta, il Bianco in questi giorni pare più affollato di piazza Chanoux nei giorni della Foire d'été.

Tra qualche giorno, però, dovrebbe scattare la nuova misura anti-sovraffollamento adottata sul versante francese del Bianco per volere del sindaco di Saint Gervais, Jean-Marc Peillex. Prevede un tetto massimo di accessi giornalieri alla via normale verso la vetta. Intanto è già in vigore la prenotazione obbligatoria al rifugio Goûter, il più alto sulla via francese che lo scorso anno nei giorni di luglio e agosto fu preso d'assalto al punto che diverse cordate furono costrette a rinunciare.

Il nuovo dispositivo prevede invece che la quantità dei permessi rilasciati dipenderà dalla disponibilità dei rifugi presenti sulla 'Voie Royale'. Ciò significa che i pass giornalieri saranno massimo 214. Il documento, che attesta l’autorizzazione alla salita, verrà consegnato a seguito della prenotazione al rifugio. Una squadra di agenti giurati, denominata 'Brigade Blanche', sarà autorizzata ad effettuare controlli sul posto ed emettere contravvenzioni per i trasgressori.

Il sindaco di Saint-Gervais sta studiando ora, insieme ad alcuni esperti, identiche misure per limitare lo spazio aereo a parapendisti, 'tute' e piccoli aerei da turismo. "Lotto per restituire al Monte Bianco la sua dignità nella massima sicurezza", afferma Peillex.