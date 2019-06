CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Grande alloggio ristrutturato nel centro di Aosta, via Festaz

Nel centro di Aosta, in via Festaz, a due passi dalla via pedonale e da Palazzo Regionale, VENDESI grande alloggio ristrutturato sito al secondo piano di un condominio con ascensore. L'appartamento viene venduto parzialmente arredato ed è composto da soggiorno con angolo cottura, 3 grandi camere da letto, bagno con doccia, ampio ripostiglio (che può essere trasformato in secondo bagno), 2 balconi e cantina al piano interrato. Le tapparelle sono elettriche ed è presente anche il condizionatore. Euro 260.000. Possibilità di autorimessa a € 30.000,00.

Maggiori informazioni in agenzia, al n. 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemozi@gmail.com