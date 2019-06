IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 28 GIUGNO 2019 APRÈS-MIDI @ MALEDETTE STATISTICHE @

Lui é un barbone, un dropout, l'escluso per antonomasia. Barba lunga, jeans sdruciti e, ai piedi, vecchie scarpe da tennis che una volta dovevano essere bianche. Si ferma, affamato, a guardare con invidia e rabbia, dalla vetrina di un ristorante, un signore che mangia un intero pollo arrosto. Poi, andando via incazzato, raccoglie da terra un foglio di giornale e legge con amaro stupore una statistica: gli dice che secondo l'ISTAT metà di quel pollo se l'é mangiato lui. Maledette statistiche! (r.d.a.)

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.