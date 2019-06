La Valle nel circuito Abbonamento musei

La Valle d'Aosta entra a far parte del circuito culturale 'Abbonamento musei', che coinvolge più di 150 mila persone (nel 2018 ha superato un milione di ingressi complessivi) proponendo oltre 400 siti culturali tra Piemonte e Lombardia.

"E' un accordo storico - ha commentato l'assessore regionale al Turismo, Laurent Viérin - per il mondo della cultura valdostana, che giunge dopo anni di lavoro. Abbiamo investito tanto per far crescere il turismo culturale in Valle d'Aosta e i dati sull'afflusso sono in espansione. Siamo quindi pronti per entrare nel più grande sistema integrato del nord-ovest".