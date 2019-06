Borrello rilancia e mette sul banco 4 milioni di euro

Un milione in più dello scorso anno porta l’investimento della Regione a quattro milioni di euro lo stanziamento per dare soluzione al dossier casa. L’assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, Stefano Borrello (Stella alpina) ha portato all’approvazione della Giunta una delibera, finanziariamente pesantissima, in materia di politiche abitative per fronteggiare l’Emergenza Abitativa.

Un impegno di spesa che sulla carta permette di soddisfare le aspettative di oltre 2000 famiglie valdostane. Si tratta di una delibera articolata che spazia dal sostegno per le spese di affitto ai mutui e fissa i diversi requisiti per l’ottenimento delle provvidenza.

In particolare determina a favore delle fasce A e B dell’elenco definitivo degli ammessi ai benefici del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, bando di concorso 2018, l’attribuzione delle percentuali di sostegno alla locazione: FASCIA A: erogazione del 90% del sostegno alla locazione spettante; FASCIA B: erogazione dell’80% del sostegno alla locazione spettante.

Spiega l’assessore Borrello: “Il bando sostegno locazione, definito contributo affitti, è una delle iniziative della Regione dalla RAVA nel contesto delle politiche abitative, che vanno dall’assegnazione dell’ Edilizia Residenziale Pubblica, all’Emergenza Abitativa fino all’acquisto della casa tramite il mutuo regionale”.E definisce la misura “fondamentale nel sostegno delle famiglie”.