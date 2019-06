Ai piedi del Monte Bianco parlano gli esperti del 'cambiamento economico-culturale'

Il primo Changeability Forum (forum sulla 'mutevolezza' economica e culturale) organizzato dalla società di consulenza Methodos, specializzata nei processi di change management organizzativo e culturale, è previsto per sabato 29 giugno dalle ore 14,30 al Courmayeur Mountain Cinema in viale Monte Bianco 10 a Courmayeur.

Sarà un momento di ascolto e riflessione sul grande tema del cambiamento economico e culturale a livello locale e soprattutto mondiale e su come aziende, amministrazioni e più in generale la comunità sono in grado di recepire e accogliere tale cambiamento.

L'evento vanta già un parterre d’eccezione: dal noto giornalista ed editorialista Antonio Polito all’ex Direttore generale per la Salute e i Consumatori della Commissione Europea Paola Testori Coggi.

"Sarà questa l’occasione per approfondire e mettere in discussione il concetto di Changeability - si legge in una nota di Methods - analizzandolo da diversi punti di vista e in contesti organizzativi differenti, valorizzandolo attraverso stili di leadership aperti, autentici e inclusivi. Perché cambiare vuol dire crescere e migliorare, una perenne fonte di energia che tutti possono conoscere e imparare a gestire".