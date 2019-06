Il timone dei Giovani di Confindustria nelle mani di Elena Charbonnier

Ha le idee chiare Elena Charbonnier, 30 anni, della Manpower, neo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria VdA, in carica per il triennio 2019 – 2021. Succede a Davide Dell’Innocenti (Dell’Innocenti Lamiere S.r.l.) che con Alberto Vuillermoz (Tecnomec S.r.l.) sarà vice presidente.

Infatti, il suo primo impegno è: “Continuare ad essere, un punto di riferimento per i giovani che, a vario titolo, sono imprenditori, ma anche per tutti quei giovani che ambiscono a diventare imprenditori”. Al tempo stesso vuole guidare il Gruppo Giovani allargando il più possibile la base associativa, con uno spirito innovativo e la prerogativa di ‘fare squadra’.

Il Consiglio Direttivo è composto da: Davide Dell’Innocenti (nella foto), Alberto Vuillermoz, Angelo Aresu (Sant’Orso Immobiliare), Manuele Frutaz (Chenevier S.p.A.) e Rossella Noussan (Sicav 2000 S.p.A.)

Dopo avere ringraziato i giovani predecessori Elena Charbonnier ha sottolineato come la presidenza del Gruppo Giovani costituisce una grande opportunità, ma allo stesso tempo una responsabilità. “Vogliamo – ha aggiunto - continuare la collaborazione con i Gruppi delle altre territoriali di Confindustria per avere una visione a 360° del domani imprenditoriale non solo valdostano ma anche italiano. Continueremo inoltre a collaborare anche con i gruppi delle altre Associazioni di categoria presenti sul territorio, collaborazione e obiettivi comuni saranno la base su cui lavorare per dare nuovo slancio al tessuto economico valdostano”.

Infine, ma ultimo, l’obiettivo più ambizioso: rivolgere particolare attenzione al mondo imprenditoriale femminile, “promuovendo e sostenendo attivamente – precisa la neo presidente - le tante ragazze che fanno impresa, o che comunque vogliono costruire un percorso imprenditoriale in Valle d’Aosta”.