Compagnia valdostana Acque nel 2018 è cresciuta in volumi e utili

Tutti gli indicatori del bilancio 2018 di Cva, il gioiello dei valdostani nel campo energetico, sono di segno positivo. Lo dicono la situazione tecnica, economica, finanziaria e patrimoniale e il documento finanziario.

Lo stato di salute della controllata regionale è segnato dai cifre: ricavi netti consolidati a 844,6 milioni di euro, stabili rispetto al 2017; EBITDA a 141 milioni di Euro (+16,6% sul 2017), con un’incidenza sui ricavi del 16,7%; EBIT a 91 milioni di Euro (+44,2% sul 2017); Utile netto in forte crescita a 64 milioni di Euro (+53,8% sul 2017)

Nel 2018 è quindi proseguito il processo di crescita e diversificazione nella produzione di energia rinnovabile giunta, grazie a una serie di acquisizioni, a una capacità installata pari a 933 MW idroelettrici, 158 MW eolici e 13 MW fotovoltaici.

I risultati sono da acsrivere, in prevalenza, ai maggiori volumi di energia prodotta (passati da i 2.705 GWh del 2017 ai 3.380 GWh del 2018, miglior risultato di sempre nella storia di CVA). In una nota si legge che “hanno influito in positivo le acquisizioni di un parco eolico a Pontedera (capacità installata: 8 MW; produzione annua: circa 10 GWh) e di un parco eolico a Monteverde (capacità installata: 37.95 MW; produzione annua: circa 73 GWh)”.

Nel corso del 2018 CVA ha continuato a lavorare nella direzione dell’aumento dell’efficienza, con un contenimento dei costi operativi, che sono scesi del 2%, passando dai 718,1 milioni del 2017 ai 703,6 milioni del 2018.

“I risultati ottenuti nel 2018 – dichiara Enrico de Girolamo, Amministratore Delegato di CVA (nella foto) – confermano l’ottimo stato di salute del Gruppo CVA, che nel corso dell’ultimo esercizio ha fatto riscontrare importanti miglioramenti in tutti i fondamentali rappresentativi della propria situazione tecnica, economica, finanziaria e patrimoniale”.

Cva, dunque, come sottolinea De Girolamo consente di guardare al futuro “con ottimismo e con la concreta prospettiva di posizionare il Gruppo CVA tra le aziende di riferimento a livello europeo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con importanti ricadute anche sul tessuto economico valdostano”.

Per Marco Cantamessa, Presidente di CVA (foto in basso), “l’azienda ha dimostrato che CVA ha capacità di generare significativo valore economico in un’ottica di piena sostenibilità ambientale, secondo una strategia che, come operatore energetico pure green verticalmente integrato, ne fa un unicum nel panorama nazionale”.

CVA (Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A.), rappresenta un unicum nel panorama delle utility italiane con una produzione 100% green da fonte idroelettrica, eolica e solare. Il Gruppo, di cui fanno parte oltre 500 dipendenti, possiede 32 centrali idroelettriche, 8 parchi eolici distribuiti tra Valle d’Aosta, Toscana, Lazio, Puglia e Campania e 3 impianti fotovoltaici situati in Valle d’Aosta e Piemonte, per un totale di oltre 1.000 MW di potenza e una produzione che, nel 2018, è stata pari a 3.380 GWh di energia elettrica. Nel settore idroelettrico, in particolare, CVA si colloca al quarto posto nella classifica dei produttori nazionali, portando la Valle d’Aosta a posizionarsi tra le prime regioni d’Italia nell’ambito della generazione di energia da fonte rinnovabile. Il Gruppo CVA opera inoltre nel settore della vendita di energia attraverso la sua controllata CVA Trading, rifornendo energia ai clienti finali per oltre 4.900 GWh. Con la controllata Deval gestisce inoltre l’attività di distribuzione sul territorio della Valle d’Aosta (quasi 130.000 punti di consegna).