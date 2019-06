Antonella Lucchese presidente dei Giovani Commercialisti VdA

Fin dall’origine, nel 1966, l’Unione Commercialisti, persegue la sua missione con impegno e perseveranza: rappresentare un punto di riferimento per i Giovani Dottori Commercialisti, sia in termini di crescita che di tutela professionale. Un compito che ora, a livello regionale, dovrà essere sviluppato dal nuovo direttivo l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta alla cui presidenza è stata eletta Antonella Lucchese. Del direttivo fanno parte Daniela Martorina (Vice - Presidente) Daniele Pison (Vice - Presidente) Mathieu Ferraris (Tesoriere) Adele Siciliano (Segretario) Monica Meynet (Consigliere) Stefano Distilli (Probiviro).

Far parte dell’Unione significa accrescere le proprie compentenze grazie alla partecipazione agli eventi formativi e di confronto; poter usufruire delle conoscenze e delle esperienze condivise; partecipare alle attività di costante monitoraggio e analisi dello scenario economico nazionale e comunitario.

Inoltre gli iscritti possono contare sull'apoggio di un interlucotore privilegiato di enti pubblici e privati per le esigenze di relazione e per l'inserimento dei giovani nella professione e disporre della sede operativa in Roma per il coordinamento delle attività logistiche e delle informazioni di natura professionale ed associativa.

In ultimo, ma non meno importante, iscriversi significa trovare nuovi amici in regioni diverse dalla propria, che contribuiranno alla crescita del proprio bagaglio professionale, ma soprattutto personale ed umano.