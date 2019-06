Aosta: Una targa in via Monte Vodice per ricordare il pretore Giovanni Selis

Sarà collocata in via Monte Vodice ad Aosta una targa commemorativa alla memoria di Giovanni Selis, Pretore capo nel capoluogo valdostano negli anni '70 e '80, morto suicida nel 1987 dopo anni trascorsi a coordinare importanti inchieste in Valle tra le quali quella che scaturì nel blitz del 1983 al Casino di Saint-Vincent.

Proprio in via Monte Vodice il 13 dicembre 1982 Selis scampò a un attentato: la sua Fiat 500 fu fatta esplodere e quella fu la prima autobomba in Italia contro un magistrato.

trasformata in quella che viene ricordata come la prima autobomba in Italia contro un magistrato. Gli attentatori non furono mai scoperti e ci riprovarono due giorni dopo appostandosi sotto casa di Selis, che se ne accorse e fece accorrere le Forze dell'ordine che misero in fuga (senza riuscire a catturarli) i malviventi. L'apposizione di una targa è stata chiesta giovedì 27 giugno in Consiglio comunale da Carola Carpinello (Altra VdA), che ha fatto propria la proposta di Libera Valle d’Aosta. La richiesta è stata approvata con voto unanime dell'Assemblea municipale.