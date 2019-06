Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Plan Cou - Introd

Itinerario che permette di visitare i luoghi preferiti da Papa Paolo Giovanni II nei pressi di Les Combes.

Il luogo chiamato Croux o Croix de Bouque ha una vista spettacolare sulla piana di Aosta, bella la vista anche sul Monte Bianco.

Impressionante l'alta parete rocciosa strapiombante sulla valle di Rhêmes.

Tutta la parte bassa dell'itinerario si svolge nel bosco.

Se si vuol accorciare l'escursione è possibile salire in automobile sino a Les Combes.

