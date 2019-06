McLion deve imparare l'educazione ed il civismo

E ADESSO CHI PAGA?

Siamo alle solite. Gli “sforzi” di molti vanificati dalla “noncuranza” di alcuni. Parliamo di nuovo del Trofeo di calcio Mc Lion (Ex Topolino e Snoopy) che ogni anno a metà giugno raccoglie all’area verde di Gressan migliaia di persone. Dopo un’azione di sensibilizzazione effettuata dalla nostra associazione già dalle prime edizioni del torneo calcistico la direzione sembra chiara: punti di raccolta presidiati per differenziare al meglio.

E la lezione è stata appresa molto bene dal gruppo Alpini che per tutta la manifestazione ha operato per differenziare correttamente i residui dei pasti somministrati dentro il padiglione. Nulla da eccepire! Ma è mai possibile che a pochi metri la situazione sia diametralmente opposta? Sacchetti di indifferenziato installati a bordo dei tavoli delle attività commerciali (che, lo ricordiamo, maturano un profitto da questa iniziativa) senza nessun controllo. Sacchetti pieni di plastica, cartone, lattine e residui di organico che saranno finiti in discarica ad aumentare la montagna di rifiuti indifferenziati che da anni cresce alle porte di Aosta.

Perché l’indifferenza di chi dovrebbe PRETENDERE una corretta differenziazione dei rifiuti crea questo disagio a tutti i cittadini che correttamente effettuano la separazione dei materiali? Questi sacchetti di indifferenziato sono entrati in discarica senza nessun controllo? Se non fosse così e la ditta che gestisce la discarica avesse fermato e separato i materiali, a chi vengono addebitati i costi della differenziazione?

Per favore non rispondeteci, come al solito, che dopo qualcuno ha preso quei sacchetti e li ha differenziati…li abbiamo visti ben accatastati e sigillati vicino ai raccoglitori del padiglione pronti per essere caricati sui camion della raccolta. Cambiano nel tempo i nomi del trofeo di calcio ma, ahinoi, non cambia l'atteggiamento, dimostrando di non voler ancora acquisire il senso civico che oggi sarebbe obbligatorio. Nemmeno nell'epoca di Greta Thunberg. Valle Virtuosa