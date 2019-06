Cva presenta un’estate di energia sostenibile al servizio della comunità

È ricco di novità il calendario eventi dell’estate 2019 di CVA, Compagnia Valdostana delle Acque, quarto produttore italiano di energia idroelettrica che, con i suoi oltre 3 miliardi di kWh di energia pulita prodotti in un anno, è in grado di evitare 1,4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera e posizionare la Valle d’Aosta tra le prime regioni d’Italia nella generazione di energia da fonti esclusivamente rinnovabili.

Nell’estate 2019 tanti appuntamenti testimonieranno la vicinanza dell’azienda al territorio e in particolare ai Comuni coinvolti, promuovendo collaborazioni che valorizzano l’immagine della Valle d’Aosta presso i residenti e i tanti turisti che frequentano la regione.

Il calendario di quest’anno propone: eBiketour 2019

In 11 località valdostane, si svolgerà il rendez-vous con la mobilità sostenibile che permette la prova gratuita di mountain bike elettriche performanti.

Accompagnati da un maestro regionale di MTB, i partecipanti potranno sperimentare, in brevi tour, qualità, caratteristiche e tecniche di guida di questi mezzi che permettono un facile avvicinamento ai tanti percorsi disponibili in Valle; un tipo di mobilità che coniuga attività sportiva, vita sana e all’aria aperta, conoscenza ed esplorazione del territorio montano e sostenibilità ambientale.

Le località sede di tappa sono:

Torgnon (13 luglio), Pont-Saint-Martin (14 luglio), Ollomont (20 luglio), La Thuile (27 luglio), Sarre (28 luglio), Verrès (29 luglio), Saint-Vincent (31 luglio), Courmayeur (1 agosto), Brusson (3 agosto), Morgex (8 agosto) e poi 15-16-17-18 agosto in Piazza Chanoux ad Aosta.

Spettacolo piromusicale inedito “La notte della Luna”.

In occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco, nel magnifico scenario del bacino CVA, a Brusson in Val d'Ayas, sabato 3 agosto 2019, si svolgerà l’atteso evento, previsto alle ore 22:17 e 39 secondi (orario esatto di allunaggio) che attira sempre migliaia di persone. La giornata di festa inizierà con le visite guidate allo sbarramento CVA e proseguirà con quelle al sito minerario di Chamousira.

In Zona laghetto si terrà una tappa del CVA eBiketour con prova gratuita delle bici elettriche, accompagnati da un maestro regionale di MTB e, sempre in Zona laghetto, è previsto un pomeriggio di animazione per bambini. Alle ore 17:00 al Bocciodromo di Brusson, conferenza dal titolo “La grande avventura della Luna” Relatore: Paolo Calcidese, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, responsabile delle attività di didattica e divulgazione della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS (ingresso libero).

Per gli amanti del buon cibo sarà presente il Padiglione enogastronomico, aperto dalle ore 18:00 per la cena e, dalle ore 22:30, per la Serata musicale. Quest’anno, concluderà poi la giornata, dalle ore 23:00 alle 24:00, in Zona laghetto, “Meraviglie dell’infinito” esperienza guidata, a occhio nudo, con un ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (ingresso libero).

Village Energique: la novità dell’anno.

Ad Aosta, quattro giorni con l’energia sostenibile di CVA per scoprire, sperimentare e divertirsi. L’innovazione senza confini sarà il tema conduttore di Village Energique, prima edizione di questa nuova iniziativa che si svolgerà, nella centralissima piazza Chanoux, nei giorni 15-16-17 e 18 agosto dalle ore 10:30 fino a sera.

Tante le attività previste, a cominciare dall’esclusiva THE EDGE, incredibile esperienza di realtà virtuale immersiva per proseguire con il LABENERGIE EXPO mostra sulle energie rinnovabili, il LABENERGIE EXPERIMENTA spazio dove scoprire i segreti di acqua, vento e sole e non solo fino all’EBIKETOUR per provare le bici e i monopattini elettrici o girare la città, accompagnati da un maestro regionale di MTB.

L’energia della musica sarà presente nell’appuntamento giornaliero OREDICIOTTO che vedrà animarsi le vie del centro di Aosta con l’”Energia del futuro” la sfilata ritmica dei ragazzi che suoneranno guidati dai Tamtando e poi, una per pomeriggio, Fantomatik Orchestra, Bandakadabra Orchestra e Trio+1 Gian Luigi Carlone con Ottavo Richter.

Altro spazio interessante sarà quello VENTUNOEQUINDICI con lo spettacolo teatrale “La conquista del Cervino” al quale farà seguito, il giorno dopo, lo scrittore Camillo Langone (Dei miei vini estremi), l’alpinista Hervé Barmasse (La mia vita tra zero e 8000) e la scrittrice e perfomer Arianna Porcelli Safonov a chiudere il programma (Riding Tristocomico), domenica 18 agosto.

Ogni giorno quindi, un appuntamento importante con l’energia nelle sue tante forme: iniziative, occasioni di conoscenza e approfondimento per tutte le età. Per avere informazioni aggiornate sul programma Energique consultare il sito www.cvaspa.it, l’account twitter “CVA Eventi & Mostre” e quello Instagram “cva.eventi.mostre”.