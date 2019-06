Etroubles: 'Avant tout musique', cinque concerti per arricchire l'estate del Gran San Bernardo

Etroubles è pronto anche quest'anno a dare il via alla ricca estate di eventi ed iniziative proposte in condivisione con le varie associazioni comunali tra cui Biblioteca, Pro Loco, Oratorio e Associazione culturale ArtEtroubles.

L’offerta culturale di Etroubles per l’estate 2019 prevede più di 20 iniziative fra musica, eventi d’arte e della tradizione, animazione ed intrattenimenti vari, incontri culturali, esposizioni artistiche, attività didattiche, conferenze e incontri con autori. "Un calendario unico per una promozione coordinata - si legge in una nota diffusa dalla Biblioteca municipale della località del Gran San Bernardo - per promuovere il nostro territorio e il suo patrimonio".

E dopo il buon successo ottenuto l’anno scorso, tra i diversi appuntamenti in calendario l’Amministrazione ripropone per l’estate 2019 'Avant tout musique...', una rassegna musicale, unica nel suo genere nella Valle del Gran San Bernardo: il programma si declina in cinque concerti gratuiti, suddivisi nei mesi di luglio e agosto, per un’estate all’insegna delle più affascinanti sonorità jazz, della musica popolare, dall’Europa orientale a quella anglosassone e della tradizione klezmer, passando poi dalla canzone d’autore francese, elettronica e world music... Si esibiranno formazioni di professionisti affermati e gruppi emergenti del panorama musicale valdostano e del vicino Piemonte.

Si aggiungono ai cinque concerti le passeggiate musicali con Enrico Maria Camanni (scrittore e narratore di montagna), Martin Mayes (cornista scozzese) e Luigi Biolcati (percussionista e compositore) nell’ambito del Festival Chamosic giunto quest’anno alla decima edizione.