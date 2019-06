Il Consigliere Luca Bianchi, dipendente del casino, decide sull’azzardopatia

La quinta Commissione "Servizi sociali", riunita oggi mercoledì 26 giugno 2019, ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta di legge che modifica le disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo (legge regionale n. 14/2015). Il gruppo Lega VdA non ha partecipato al voto.

Il provvedimento, composto di tre articoli e sottoscritto da tutti i Commissari - Luca Bianchi (UV), Patrizia Morelli (AV), Paolo Sammaritani e Andrea Manfrin (Lega VdA), Alessandro Nogara (AV), Flavio Peinetti (UV), Maria Luisa Russo (M5S) -, chiarisce l'ambito di applicazione dei divieti previsti per gli esercizi pubblici e commerciali, quali bar e tabacchini.

E’ da evidenziare che Luca Bianchi è un dipendente della Casino de la Vallée Spa, ma nonostante questo delibera e decide sul futuro dei concorrenti del casino.

Il testo di legge chiarisce il dubbio interpretativo insorto, in sede di applicazione, che sembrava precludere l'apertura e il mantenimento, qualora questi esercizi si trovino a distanze dai luoghi sensibili inferiori alle disposizioni previste dalla legge del 2015, anche per le tipologie di gioco lecito in concessione statale, quali per esempio il gratta e vinci, il lotto, il superenalotto e il totocalcio, ma esclude anche le scommesse ippiche e calcistiche.

A favore del provvedimento ha votato anche la Commissione Affari generali; Lega VdA e Mouv' non hanno partecipato al voto.