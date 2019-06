Scontrini elettronici – Multe sospese fino al 31 dicembre 2019

Dal 1° luglio saranno obbligatori gli scontrini elettronici per i commercianti con ricavi superiori ai 400 mila euro annui. Il provvedimento riguarderà 200 mila contribuenti ed è stato concepito per contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.

Gli scontrini elettronici, infatti, saranno inviati in tempo reale ai server dell’Agenzia delle Entrate. I commercianti dovranno dunque aggiornare la loro dotazione elettronica, perché i vecchi registratori di cassa non sono omologati per l’invio telematico degli scontrini. Sarà necessario acquistare o noleggiare nuovi registratori di cassa oppure degli adattatori per convertire il flusso di cassa in dati digitali e comunicarli all’Agenzia delle Entrate. Per l’acquisto di nuovi registratori sono previsti sconti del 50% sotto forma di credito d’imposta.

Lo rende noto Ascom Valle d'Aosta.