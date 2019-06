A Chatillon il Concert des Saints Pierre et Paul

Fervono i preparativi a Chatillon dell'evento culturale organizzato per sabato 29 giugno alle ore 21, per festeggiare il Santo Patrono del Comune: il Corps Philharmonique de Chatillon proporrà alla popolazione il 'Concert des Saints Pierre et Paul'.

Il gruppo, diretto dal Maestro Davide Enrietti, inizierà la propria esibizione con un brano dal carattere corale 'On a Hymnsong of Lowell Mason' di David R. Holsinger per proseguire con l’impegnativa 'Symphony n. 3 – Slavyanskaya' del compositore russo Boris Kozhevnikov, una sinfonia in quattro movimenti (Allegro-Walzer-Scherzo-Allegro) dall’importante sonorità, che riprende melodie popolari russe alternando temi dal carattere marziale con interventi melodici e vorticose danze. L'esibizione continuerà con 'Cassiopeia' di Carlos Marques, con 'Highlights from Chess' ispirato all’omonimo musical dedicato al tema degli scacchi, composto da Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus, i due leader del gruppo musicale degli Abba e con 'Street Tango' di Astor Piazzolla.

Il concerto si terrà all’aperto, in Piazza Volontari del Sangue, nel centro di Chatillon. L’ingresso è libero.