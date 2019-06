Chiusi da martedì a sabato uffici postali di Lillianes e Challand-St-Victor

Lavori improrogabili e disagi inevitabili da martedì 25 a sabato 29 giugno negli uffici postali di Lillianes e Challand Saint Victor, dove saranno realizzate opere di adeguamento normativo, volte a migliorare la vivibilità degli ambienti lavorativi e per la clientela.

I residenti di Lillianes potranno dunque rivolgersi al vicino ufficio postale di Pont-Saint-Martin in via Resistenza 7 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35, mentre gli abitanti di Challand-Saint-Victor potranno invece recarsi al vicino ufficio postale di Verres in via Jean Baptiste 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12.35.

Gli uffici postali di Lillianes e Challand Saint Victor riapriranno al pubblico secondo i consueti orari a partire da lunedì 1 luglio.