Deserto bando accoglienza migranti

E' andato deserto in Valle d'Aosta il bando di gara biennale per il servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Né gli attuali sette enti gestori né nuove realtà hanno presentato offerte per la gara che, come nel resto d'Italia, si è vista ridurre da 35 a 18 euro al giorno la base d'asta per ogni migrante accolto. "Stiamo ragionando su cosa fare, sicuramente ribandiremo una nuova gara. Intanto stiamo cercando di capire come operare per dare continuità al servizio", spiega Vitaliano Vitali, dirigente degli Affari di prefettura in capo allla Presidenza della Giunta. Tuttavia anche "la nuova gara dovrà rispettare le indicazioni del ministero", per cui la speranza è di dare "più tempo agli operatori per valutare" l'interesse a partecipare.



Ad oggi sono 183 i migranti accolti in diversi alloggi sparsi sul territorio valdostano. La gara prevedeva 300 posti al massimo anziché i 602 del biennio precedente (poi ridotti a 444 per il piano Anci) in unità abitativa fino a 25 posti letto (eliminato il limite inferiore di 8).