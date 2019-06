Cogne Acciai Speciali emette minibond per raccogliere sul mercato finanziario 15 milioni di euro

Per ottenere fondi destinati a ridurre l'inquinamento atmosferico e potenziare le già avviate buone pratiche ambientali, la Cogne Acciai Speciali entra nel mercato finanziario con un nuovo minibond da 15 milioni di euro. L'operazione è stata sottoscritta per 10 milioni da Cassa Depositi e Prestiti, investitore di riferimento dell’operazione, e per la restante parte da Iccrea BancaImpresa (la Banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e, in misura minoritaria, da altri investitori.

Le nuove risorse andranno a supporto degli investimenti in tema di prevenzione e miglioramento dell’inquinamento atmosferico, contemporaneamente agli interventi a supporto della crescita.

In particolare, per il 2019 sono previsti nell’area Acciaieria due importanti investimenti diretti in tema ambientale che prevedono la realizzazione di una cabina fonoassorbente (dog house) per l’abbattimento delle emissioni sonore e la riduzione delle emissioni diffuse e l’ampliamento della cappa di aspirazione del convertitore AOD e delle relative tubazioni per il miglioramento delle emissioni diffuse. Gli investimenti previsti nel 2019 per le attività di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni di Co2 si focalizzano invece sulla sostituzione dei bruciatori di vecchia generazione attualmente utilizzati con bruciatori moderni ad alto rendimento, che permettono risparmi di consumo di gas naturale di oltre il 50% rispetto ai bruciatori installati e sull’aggiornamento dei sistemi di taglio ad ossigeno consentendo di diminuire il consumo di combustibile utilizzato nell’attività.

“Con questa operazione - commenta Nunzio Tartaglia Responsabile CDP Imprese – supportiamo un'eccellenza italiana nella realizzazione di un piano di efficientamento energetico dalla forte connotazione ambientale. Un investimento, quindi, in sintonia con il nostro Piano Industriale, orientato allo sviluppo sostenibile delle imprese italiane. Grazie all'utilizzo di uno strumento innovativo come il Minibond, insieme ad altri investitori professionali possiamo sostenere il programma di crescita dell'azienda”.

Secondo Simone Brugnera, Responsabile Area Minibond di Banca Finint: “Cogne Acciai Speciali ha intrapreso un apprezzabile percorso sul mercato dei capitali. Con questa seconda emissione ha deciso di riproporsi nuovamente sul mercato ottenendo condizioni più favorevoli: i risultati che l'azienda ha ottenuto negli ultimi anni hanno riscontrato la fiducia di un partner finanziario di elevatissimo standing come Cassa Depositi e Prestiti, che con questa emissione ne consentirà la progressione sul mercato dei capitali a garanzia della continuità dell'importante percorso di crescita aziendale”.