Pochissime adesioni, annullato il petit marché du Bourg a Chatillon

Divenuto in pochi anni un'apprezzata kermesse enogastronomica e non solo, 'collaterale' alla festa patronale, il 'Petit Marché du Bourg' di Chatillon organizzato dall'Associazione sviluppo commercio e turismo Chatillon - con il patrocinio del Comune - e previsto per domenica 30 giugno è stato annullato.

In una breve nota l'associazione fondata dall'esercente castiglionese Filippo Meraglia spiega che quest'anno non è stato raggiunto il numero minimo di adesioni da parte dei commercianti necessario alla realizzazione dell'evento. Non era mai accaduto prima e la delusione tra gli organizzatori è grande.

"Il resto della festa patronale di Chatillon si svolgerà come da programma", chiude malinconicamente la nota.