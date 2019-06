Aosta: Iniziati lavori teleriscaldamento nelle vie Monte Pasubio e Tourneuve

Sono iniziati alle 8 di questa mattina i nuovi lavori di posa delle tubazioni nell’ambito della realizzazione della rete del teleriscaldamento Telcha ad Aosta. Il Comune ha dunque istituito le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore da oggi lunedì 24 giugno al 31 luglio prossimo:

Fase 1 (durata 10 giorni lavorativi)

In via Monte Pasubio: divieto di circolazione per tutti i veicoli e creazione del senso unico di marcia alternato a vista per i soli residenti nella via, regolamentato durante gli orari di lavoro con segnaletica stradale a vista e/o l’ausilio di personale con funzioni di “moviere” dall’altezza del civico n. 2 al civico n. 6C; doppio senso di marcia a monte e a valle del cantiere; divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori; temporanee chiusure del marciapiede lato Nord per movimentazione del materiale.

Fase 2 (durata 6 giorni lavorativi)

In via Monte Pasubio: divieto di circolazione per tutti i veicoli a esclusione di quelli al servizio dei residenti nella via; istituzione del senso unico alternato a vista, solo per i residenti nella via; divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la via per tutto i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori; temporanee chiusure del marciapiede lato Nord per movimentazione del materiale.

Fase 3 (durata 12 giorni lavorativi)

In via Tourneuve: restringimento della sede stradale con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h; senso unico di marcia per tutti i veicoli autorizzati, con direzione Ovest-Est; divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, inclusi gli autorizzati con permesso Ztl, e a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori; temporanee chiusure del marciapiede lato Nord per movimentazione del materiale.