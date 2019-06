Aosta: Giovane carambola con l’auto in via Parigi

Un giovane di 23 anni è stato protagonista, attorno alle 14 di oggi, di uno scenografico incidente stradale senza alcuna conseguenza per lui né per altri in via Parigi ad Aosta, ma danni all'utilitaria. A segnalarlo è stato un lettore che ci ha inviato anche la foto.

Dalla prima ricostruzione della dinamica il ragazzo viaggiava in direzione Courmayeur quando, giunto all’altezza della ‘rotondina’ posta poco oltre l’ospedale, ha perso il controllo dell’auto che si è coricata su una fiancata. Una prima domenica di estate per il giovanotto che ricorderà a lungo.