TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 22 giugno

ore 18, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, incontro “Violenza sulle donne: il coraggio di dire no”, con la partecipazione dell'onorevole Lucia Annibali. L'evento si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per i 20 anni di CSV Valle d'Aosta ed è organizzato in collaborazione con il Consiglio Valle.

Sabato 22 e domenica 23 giugno

a Chamois, quinta edizione di MusicAbilmente, festival che unisce musicisti con disabilità e musicisti normodotati in concerti in piazza, organizzato dall'Associazione "Insieme a Chamois-Enzembio a Tzamouè" con il sostegno del Consiglio Valle, dell'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali, del BIM, del Comune e della Pro Loco di Chamois.

Dimanche 23 juin à Saignelégier (Jura suisse), le Vice-Président du Conseil Luca Distort participe aux Festivités marquant le 40e anniversaire de l'entrée en souveraineté de la République et Canton du Jura.

Lunedì 24 giugno

ore 8.30, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Pierluigi Marquis, per la nomina del relatore di due progetti di legge: il primo è il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale il 21 giugno che contiene disposizioni urgenti per la Casinò de la Vallée Spa; il secondo è la proposta di legge depositata il 20 giugno dai componenti della quinta Commissione volta a modificare le disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (legge regionale n. 14/2015).

ore 10, riunione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giovanni Barocco, per nominare il relatore del disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per la Casinò de la Vallée Spa.

Martedì 25 giugno

ore 11.30, Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 26 giugno

ore 9, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per audire il Presidente della Federazione italiana medici di medicina generale Valle d'Aosta in merito alla proposta di legge dei gruppi Lega VdA e Mouv' che contiene disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia. Sarà poi nominato il relatore della proposta di legge, depositata il 20 giugno dai componenti della Commissione stessa, volta a modificare le disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (legge regionale n. 14/2015).

Giovedì 27 giugno

ore 14.30, riunione della prima Commissione "Istituzioni e autonomia", presieduta dalla Consigliera Patrizia Morelli, per proseguire nell'analisi delle proposte di modifica della normativa regionale in materia di elezioni comunali.

Domenica 30 giugno

ore 21.15, a Pont-Saint-Martin, all'Espace de la Rencontre (giardini pubblici), primo concerto del Festival Pulsation, con il Maestro Fulvio Creux che dirigerà, accanto al Maestro Andrea Durante, il Complesso bandistico comunale Città di Albano Laziale "Cesare Durante". Aprirà la serata l'Orchestra giovanile di fiati InCrescenDO. L'iniziativa è realizzata dall'associazione culturale Modus con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dell'Assessorato regionale del turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e del Comune di Pont-Saint-Martin.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.