IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 22 GIUGNO 2019 APRÈS-MIDI @ MAGIE ELETTRICHE @

Ho ricevuto, sulla mia e-mail di consigliere un invito nel quale, Presidente e l’ Amministratore Delegato di Iren, mi invitano ad un party chiamato « IREN businnes meeting » al Castello di Sarre; oggi sulla stampa possiamo leggere un annuncio pubblicitario sempre di IREN che annuncia sconti portentosi sull’energia; la settimana scorsa ancora IREN ha informato i valdostani sugli Irendays ad Aosta, con biciclette elettriche ed altro e nel frattempo Aosta è stata tappezzata di iniziative commerciali della stessa azienda.

Poi accade. La Lega VdA diffonde il suo comunicato nel quale dice “La Lega VdA, smentisce per voce della commissario Marialice Boldi, ogni voce sul ventilato piano di vendita di CVA, che sarebbe stato concordato da IREN con i rappresentanti della Giunta Spelgatti” . Tu guarda quante strane coincidenze! Se ho dei dubbi su queste strane concatenazioni di eventi? Direi inevitabilmente... Difendiamo l’autonomia, difendiamo le nostre aziende e la risorsa acqua! I Valdostani non si vendono per un piatto di lenticchie! (jaba) Ma rispettiamo CVA e le maestranze che la gestiscono come un gioiello (anvi)

