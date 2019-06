La mobilità sostenibile ai piedi del Gran Paradiso con il primo Alpine Pearls E-Tour

Come nella mitica Mille Miglia, usando solo gli elettroni, verranno percorsi 1.600 km, attraversati 6 paesi delle Alpi in 5 tappe, con un dislivello positivo di ben 16.000 metri a bordo di 7 auto, il tutto con un impatto sull'ambiente pari a zero. Alta tecnologia, passione per l'ambiente e turismo sostenibile saranno i punti chiave di questo E-tour. Principale promotore del progetto è Alpine Pearls, un'associazione di comuni nata nel 2006 come follow-up del progetto europeo Alps Mobility, con lo scopo di unire località alpine accomunate dalla missione di promuovere un turismo basato sulla mobilità sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e di chi lo vive.



Fra le tappe e le intertappe principali vi saranno località che fanno parte di Alpine Pearls e non : Les Diablerets, Interlaken e Arosa in Svizzera, Moso e Racines in Alto Adige, Moena in Trentino, Valbrenta in Veneto e Weissensee in Austria. Altri paesi della Francia e del Liechtenstein verranno attraversati dall’ Alpine Pearls E-tour con al seguito una Social Troupe per documentare il viaggio e valorizzare il grande impegno delle Perle Alpine per promuovere un nuovo tipo di turismo anche sui social.