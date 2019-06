Il boulder 'spacca' anche in Valle ed è in Valsavara il primo 'Granpablok'

E' in programma tra i 'pietroni' a Pont di Valsavarenche, sabato 13 e domenica 14 luglio, la prima edizione di Granpablok, raduno di bouldering (arrampicata su massi naturali) in ambiente naturale.

E' prevista una gara di boulder aperta a tutti gli over 14 anni. All’organizzazione partecipano la Regione tramite la struttura 'Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico' dell'assessorato al Turismo, il Comune e la Pro Loco di Valsavarenche nonché la Fondation Grand Paradis.

L'arrampicata boulder sta avendo crescente successo anche in Valle soprattutto tra i giovanissimi: richiede poca spesa per attrezzature, le 'palestre' sono libere e facilmente reperibili ed è più sicura rispetto ad altre attività di scalata come l'alpinismo il 'ghiaccio'.

"Questa azione di sostegno al territorio rientra nella nostra priorità di promuovere eventi organizzati nelle realtà di montagna e nelle nostre località turistiche - commenta l’assessore regionale Laurent Viérin - riteniamo che questo evento sportivo, oltre alle ricadute economiche sul territorio, rivesta per la Valsavarenche e di conseguenza per la Valle un interesse promozionale turistico significativo, rapportato anche alla vocazione turistica della vallata, orientata verso un’offerta di attività outdoor in un ambiente naturale unico e molto apprezzato da un tipo di turismo alpino".