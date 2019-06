CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Enoteca - Champagnerie - Fromagerie in vendita in centro Aosta

Nel pieno centro storico della città di Aosta, nelle immediate vicinanze di luoghi di interesse turistico/culturale e sulla via principale e pedonale, VENDESI attività di Champagnerie - Fromagerie - Enoteca e rivendita di prodotti al dettaglio. Il locale si sviluppa su 3 livelli e dispone anche di un esclusivo e molto frequentato dehors esterno: all'interno è composto da 3 caratteristiche salette arredate, un bagno e un magazzino. L'attività è molto ben avviata e offre anche un servizio di Tavola Fredda e Gastronomia (tipologia 2). Ideale per una gestione famigliare diretta (3 persone). MAGGIORI INFORMAZIONI E PREZZO IN AGENZIA!