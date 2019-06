Approuvé projet de protection et promotion de la langue minoritaire francoprovençale

Le Gouvernement régional, sur proposition de l’Assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l’Agriculture et aux Biens culturels, Laurent Viérin, a approuvé aujourd’hui, vendredi 21 juin 2019, le projet pour la protection et la promotion de la langue minoritaire francoprovençale, à soumettre à la Présidence du Conseil des Ministres en vue de l’obtention d’un financement à valoir sur les fonds prévus pour l’année 2019.

Ce projet prévoit deux domaines d’interventions : le Guichet linguistique, avec la réalisation du guichet unique centralisé, et des activités culturelles de promotion linguistique, avec la réalisation de matériel à destiner aux écoles. Les fonds concernés sont mis à disposition, chaque année, par la Présidence du Conseil des Ministres pour la protection des minorités linguistiques historiques.

"Ce projet naît de la volonté de soutenir et promouvoir à différents niveaux notre langue minoritaire francoprovençale - déclare l’Assesseur Laurent Viérin. Au fil des ans, nous avons beaucoup œuvré pour notre langue, sur la base du concept que le patois ne doit pas être un patrimoine réservé à peu de gens, mais être mis à la disposition de toute la communauté et, notamment, du monde scolaire. Plus spécifiquement, le guichet linguistique unique situé dans les locaux du BREL, vise à optimiser les ressources et à rendre plus efficaces les mesures de protection de la langue minoritaire dans notre région, tandis que l’activité culturelle de promotion linguistique permettra de diffuser le matériel en langue minoritaire destiné aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de la Région".