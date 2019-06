Disponibili 400mila euro per sostegno sviluppo forestale

Sul sito della Regione è appena stato pubblicato il bando relativo alla misura 8.6 del PSR Sostegno agli investimenti nelle tecnologie forestale e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali con una dotazione finanziaria di 400 mila euro.

Il bando, che riapre i termini per la presentazione delle domande di contributo con scadenza al 2 settembre 2019, è rivolto alle imprese di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione e prevede sostegni economici per l’acquisto di macchinari forestali per le operazioni di taglio, allestimento, concentramento ed esbosco, nonché altri macchinari per il trasporto aziendale, primo condizionamento e lavori forestali vari.

Di particolare interesse anche il sostegno alle spese per la realizzazione, il miglioramento o l’adeguamento di fabbricati quali tettoie, depositi, piazzali e imposti permanenti.

Il sostegno è pari al 40% delle spese ammesse.

Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, situato a Quart - loc. Amérique 127/A (aperto dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì) entro le ore 12 del 2 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni, contattare la Struttura Foreste e sentieristica ai numeri 0165/776259 (ufficio tecnico di supporto per il PSR) e 0165/776226 (supervisore dell’istruttoria).

Il bando e relative istruzioni sono accessibili sul sito della Regione collegandosi al link