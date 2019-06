Il rap per il volontariato in Cittadella con JVLI il 29 giugno

Un mezzo espressivo potente, immediato e profondo per comunicare ai giovani l’importanza del mondo del volontariato: sabato 29 giugno rap e Csv viaggeranno insieme con un grande evento alla Cittadella dei Giovani in via Garibaldi 7, ad Aosta, nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale di attività.

“Il rap x il volontariato”, tema del concerto, vedrà alternarsi sul palco dalle 21 i rappers locali del momento, per una serata che sarà presentata da Stefano Joly, consigliere del Csv, e che culminerà alle 22,30 con la presentazione del disco 'Liberté' di JVLI (nome d’arte di Julien Boverod), produttore ed artista ventenne che ha già al suo attivo la realizzazione di un disco con Shade che vanta milioni di ascolti su Spotify e di visualizzazioni su YouTube.

Con lui, al microfono ci saranno anche Boro Boro, Latino, Peve, Oliver Green, Cicco Sanchez, Keezy, Mezzo Miliardo, Dunbo Borgheboy & Alyce. A chiudere la serata il DJ Set di K3ilers, a partire dalle 23,30.