Autopsia sul cadavere dell'uomo rinvenuto in una cantina al Quartiere Cogne di Aosta

Sarà il medico legale Serena Maria Curti a svolgere l'autopsia sul cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto ieri in una cantina delle 'Case Giachetti' in via Lexert, ad Aosta.

Per stabilire le cause della morte sono stati disposti anche esami tossicologici. Il cadavere è di uomo alto e di corporatura robusta, di età presumibile intorno ai 40, 50 anni, con alcuni tatuaggi e un orecchino: i carabinieri stanno vagliando diverse denunce di persone scomparse.

Potrebbe trattarsi di un senzatetto: indossava unicamente pantaloni e t-shirt e vicino al corpo è stata trovata una coperta. Sono stati alcuni inquilini del condominio, ieri, a segnalare all'Arer (l'Azienda di edilizia residenziale pubblica che gestisce gli alloggi popolari) il forte odore di decomposizione che da alcuni giorni proveniva dalle cantine.