Cisl VdA e Anteas aprono la 'Bottega della Fiducia' al quartiere Dora di Aosta

"Lungi dal volerci sostituire alle tante straordinarie iniziative solidali attive in Valle, vogliamo essere maggiormente tra le gente, soprattutto i più bisognosi, per intercettarne le necessità, alleviarne la solitudine e offrire sostegno concreto".

Così il segretario regionale della Cisl VdA, Jean Dondeyaz, ha spiegato nella sede del sindacato in località Croix Noire a St-Christophe il senso de 'La Bottega della Fiducia', progetto solidale realizzato insieme all’Associazione autonoma di Volontariato e Solidarietà per l’impegno civile e sociale-Anteas, costola della Fnp-Cisl. "Il progetto nasce per le famiglie del quartiere Dora e zone limitrofe - ha spiegato la presidente di Anteas VdA, Giuliana Novello - ed è sorretto da un rete di volontariato che comprende le associazioni Sos Dora presieduta da Teresa Fazio, alpini, Caritas, 'Andata e ritorno' di Saint-Pierrre e Csv".

La Bottega della Fiducia "Non cavalca l’onda del disagio delle periferie, pur tanto attuale - ha ribadito Dondeynaz - ma mira a potenziare e valorizzare le risorse che già esistono mettendo però a disposizione il parco-servizi della Cisl, ad esempio la tutela legale, l'ufficio casa, il servizio fiscale del Caf e così via. Ovviamente massima priorità ai realmente bisognosi".

Sarà presto aperto al quartiere Dora uno sportello di ascolto "per fornire supporto e soluzioni 'tagliate' sulle diverse esigenze degli utenti - ha precisato Giuliana Novello - che saranno seguiti dai volontari per eventuali visite mediche, per fare la spesa e sbrigare pratiche burocratiche". Prevista anche l'apertura di un centro di aggregazione contro l’emarginazione dove organizzare conferenze, gite, tornei di carte e vari corsi.

"Abbiamo bisogno continuo di volontari - ha concluso Marco Tonini di Sos Dora - speriamo di reclutarne il più possibile".