Aosta: Il sindaco Centoz fa spallucce alle delibere del Consiglio comunale

Era il 26 ottobre 2017 quando il Consiglio comunale di Aosta, all’unanimità, approvò una mozione sottoscritta , allora, dall'attuale assessore alle politiche sociali, che impegnava la Giunta a lo stanziamento delle risorse necessarie all'acquisto di due pensiline ed il successivo posizionamento nelle fermate dell'ospedale Beauregard e del cimitero di Aosta.

Da allora sono trascorsi 20 mesi e la mozione è ancora disattesa e quindi chi utilizza i mezzi pubblici per i propri spostamenti si ritrova ad attendere l'autobus in mezzo alle intemperie oppure, d'estate, sotto il sole.

Come a llora, oggi il consigliere comunale Vincenzo Caminiti – firmatario della mozione approvata il 26 ottobre 2017 – è tornato alla carica con il collega Lorenzo Aiello (nella foto), entrambi del gruppo misto di minoranza, con una mozione che sarà discussa nella prossima adunanza dell’Assemblea comunale.

“In quasi due anni – spiegano motivando la mozione – l’impegno non è stato portato a termine; questo comportamento non è nuovo da parte della Giunta, la quale spesso non mantiene gli impegni presi dopo aver approvato le iniziative presentate in aula”.

Con la mozione Caminiti e Aiello impegnano giunta e assessore competente “a dare mandato agli uffici competenti per rispettare l'impegno preso ad ottobre 2017 stanziando i fondi necessari all'acquisto delle pensiline e posizionarle alle fermate indicate.