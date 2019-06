In arrivo 600 mila euro per il sostegno all’agriturismo

Riapre oggi, giovedì 20 giugno, riapre il bando per la presentazione delle domande per ottenere contributi finalizzati all’avvio o allo sviluppo di attività agrituristiche, a valere sul Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/20.

Il sostegno, si legge in una nota, "riguarda le spese per il recupero, la nuova costruzione o l’ampliamento di fabbricati da destinare all’attività agrituristica e per l’acquisto di arredamento per i locali. Possono accedere agli aiuti gli agricoltori e i loro coadiuvanti iscritti all’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici".

La disponibilità finanziaria del bando è di 600 mila euro. Le domande devono pervenire, entro il 17 settembre, allo Sportello Unico Agricoltura, alla sede di Saint-Christophe, aperto dalle ore 9 alle 14 il martedì e il giovedì e gli altri giorni su appuntamento (telefono: 0165/275420).

Il bando, con tutta le modulistica, è consultabile sul sito della Regione, nella sezione dedicata al PSR, mentre per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Agriturismo al numero 0165/275214.

"Queste azioni si inseriscono nell’ambito dell’utilizzo dei fondi per sostenere il settore rurale anche in ottica turistica - afferma l’assessore regionale al Turismo e Agricoltura, Laurent Viérin - tra gli interventi messi in campo per incrementare l’offerta turistica sono previsti anche i contributi che permettono di avviare o sviluppare l’attività agrituristica che rappresenta una realtà sempre più consolidata e in crescente sviluppo. Questo tipo di sostegno agli agricoltori permette di coniugare la realtà rurale e il settore turistico, divenendo un atout importante della nostra offerta turistica".